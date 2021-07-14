Газизов считает, что предлагаемые РФС реформы не очень подходят региональным клубам

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).
Газизов считает, что предлагаемые РФС реформы не очень подходят региональным клубам
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Понятно, что РФС пытается изменить что-то в лучшую сторону, но это не быстро. Всё надо взвесить. Понятно, что дискуссия есть. Для региональных клубов это не очень. Понятно, что денег там становится больше, но есть вопросы… Нужно сесть, спокойно обсудить и принять решение», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он отметил, что «гладкий» формат проведения чемпионата используется во всех пяти ведущих лигах Европы.

«А нам предлагают другую историю. Повторюсь, надо подходить взвешенно. Пока у меня внутри решения нет, мы с коллегами обсуждаем. Думаю, лига соберётся и даст своё видение. РФС пытается решить вопросы, связанные с российским футболом, но нужно переговорить со всеми и выслушать их мнения», — подытожил Газизов.

РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» раскритиковали предложенные РФС реформы РПЛ.

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