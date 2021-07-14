В «Ахмате» раскритиковали предложенные РФС реформы РПЛ

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).

«Каким образом клубы будут получать больше денег? О чём они вообще говорят? Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию — наняли. Но зачем изобретать велосипед? Во-вторых, мы говорим о доходности и о зрелищности матчей. А каким образом они собираются её увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чём мы говорим?» — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что нужно развивать детский футбол, а если руководству так хочется внедрить швейцарскую систему, то им стоит создать чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга.

«Остальные не нужны. Они же не приносят так много денег. Мы же все рассуждаем о деньгах, о зрелищности. Большим московским клубам и питерским вся эта система выгодна. У них платёжеспособность населения на соответствующем уровне. Мы хотим вообще убить региональный футбол? Если футбол нам не нужен в регионах — значит, не нужен», — добавил президент клуба.

РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее сообщалось, что РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.