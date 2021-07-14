Агент рассказал, начал ли РФС переговоры с Виллаш-Боашем о работе в сборной России

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Карлос Гонсалвеш, агент португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, рассказал, вступил ли Российским футбольный союз (РФС) в переговоры относительно возможного назначения его клиента главным тренером сборной России.
Агент рассказал, начал ли РФС переговоры с Виллаш-Боашем о работе в сборной России
  • Reuters

«По-прежнему никаких контактов относительно работы в сборной России не было», — приводит слова Гонсалвеша «РБ-Спорт».

Виллаш-Боаш работал в петербургском «Зените» с 2014 по 2016 год и вместе с клубом стал чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка и Суперкубка России. В разное время он работал в таких командах, как «Порту», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

Предыдущим главным тренером сборной России был Станислав Черчесов. Он возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин назвал сроки назначения нового наставника сборной России по футболу.

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