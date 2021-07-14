Кожевников назвал неожиданными тренерские перестановки в ПХК ЦСКА

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал назначение Сергея Фёдорова главным тренером московского ЦСКА.
Кожевников назвал неожиданными тренерские перестановки в ПХК ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Странная новость, ничто не предвещало изменений на посту главного тренера ЦСКА. Очень неожиданное назначение. У Фёдорова нет опыта работы тренером в таком большом клубе. Совет директоров решил дать ему шанс. Посмотрим, сможет ли он воплотить все свои идеи и воспользоваться шансом», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не считает, что экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин будет назначен в сборную России.

«Если Никитин ушёл из ЦСКА, то это не значит, что он собирается возглавить сборную. Валерия Брагина никто не собирался убирать», — добавил Кожевников.

Сергей Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года. С 2013-го он является членом наблюдательного совета клуба.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Фёдорова главным тренером.

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