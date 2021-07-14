Кожевников назвал неожиданными тренерские перестановки в ПХК ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал назначение Сергея Фёдорова главным тренером московского ЦСКА.

«Странная новость, ничто не предвещало изменений на посту главного тренера ЦСКА. Очень неожиданное назначение. У Фёдорова нет опыта работы тренером в таком большом клубе. Совет директоров решил дать ему шанс. Посмотрим, сможет ли он воплотить все свои идеи и воспользоваться шансом», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не считает, что экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин будет назначен в сборную России.

«Если Никитин ушёл из ЦСКА, то это не значит, что он собирается возглавить сборную. Валерия Брагина никто не собирался убирать», — добавил Кожевников.

Сергей Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года. С 2013-го он является членом наблюдательного совета клуба.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Фёдорова главным тренером.