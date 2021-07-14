В Кубке России по футболу сезона-2021/22 примут участие 99 команд

Короткая ссылка
Число участников предстоящего розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2021/22 возросло до 99 команд.
В Кубке России по футболу сезона-2021/22 примут участие 99 команд
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российской футбольного союза (РФС), в предстоящем розыгрыше турнира примут участие на девять команд больше, чем в предыдущем сезоне.

Участникам Кубка России сезона-2021/22 станут 16 клубов РПЛ, 18 — ФНЛ, 62 — ПФЛ и три любительские команды.

Отмечается, что призовой фонд турнира вырос в два раза, в сравнении с прошлогодним — с 73,8 до 152,8 млн рублей.

При этом, помимо призовых выплат за достижение результатов, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.

Розыгрыш Кубка России сезона-2021/22 стартует 14 июля.

Ранее РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить