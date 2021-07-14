В Кубке России по футболу сезона-2021/22 примут участие 99 команд
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российской футбольного союза (РФС), в предстоящем розыгрыше турнира примут участие на девять команд больше, чем в предыдущем сезоне.
Участникам Кубка России сезона-2021/22 станут 16 клубов РПЛ, 18 — ФНЛ, 62 — ПФЛ и три любительские команды.
Отмечается, что призовой фонд турнира вырос в два раза, в сравнении с прошлогодним — с 73,8 до 152,8 млн рублей.
При этом, помимо призовых выплат за достижение результатов, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.
Розыгрыш Кубка России сезона-2021/22 стартует 14 июля.
Ранее РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России.