В Кубке России по футболу сезона-2021/22 примут участие 99 команд

Число участников предстоящего розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2021/22 возросло до 99 команд.

Как сообщает пресс-служба Российской футбольного союза (РФС), в предстоящем розыгрыше турнира примут участие на девять команд больше, чем в предыдущем сезоне.

Участникам Кубка России сезона-2021/22 станут 16 клубов РПЛ, 18 — ФНЛ, 62 — ПФЛ и три любительские команды.

Отмечается, что призовой фонд турнира вырос в два раза, в сравнении с прошлогодним — с 73,8 до 152,8 млн рублей.

При этом, помимо призовых выплат за достижение результатов, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.

Розыгрыш Кубка России сезона-2021/22 стартует 14 июля.

Ранее РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России.