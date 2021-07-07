РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России
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Как сообщает пресс-служба РПЛ, для болельщиков «Зенита» выделены места на южной трибуне D, для болельщиков «Локомотива» — на северной трибуне B.
Минимальная стоимость билета — 700 рублей, максимальная — 1800 рублей.
Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в Калининграде 17 июля. Вместимость арены «Калиниград», построенной к чемпионату мира по футболу, составляет 35 016 человек.
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России состоится при 70%-ной заполняемости стадиона.