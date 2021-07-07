РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России

Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала билетную программу предстоящего матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, для болельщиков «Зенита» выделены места на южной трибуне D, для болельщиков «Локомотива» — на северной трибуне B.

Минимальная стоимость билета — 700 рублей, максимальная — 1800 рублей.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в Калининграде 17 июля. Вместимость арены «Калиниград», построенной к чемпионату мира по футболу, составляет 35 016 человек.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России состоится при 70%-ной заполняемости стадиона.