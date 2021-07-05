Матч за Суперкубок России в Калининграде состоится при 70%-ной заполняемости стадиона

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Матч Суперкубка России — 2021 между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдёт при 70%-ной заполненности стадиона «Калининград».
Матч за Суперкубок России в Калининграде состоится при 70%-ной заполняемости стадиона
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги. Зрители на трибунах должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены территориальным органом Роспотребнадзора. Билетная программа на матч будет опубликована позднее. Встреча состоится 17 июля.

«Зенит» — победитель чемпионата России сезона-2020/21, а «Локомотив» стал обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России пройдёт с ограничениями по числу зрителей.

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