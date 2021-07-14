Колосков высказался по поводу проекта реформ российского футбола

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о возможной реформе лиг в российском футболе.
Колосков высказался по поводу проекта реформ российского футбола
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Тема реформ не нова. Президент РФС уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Всё это приведёт к повышению мастерства российских игроков. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По словам почётного президента РФС, тема с реформами обсуждалась в течение последних двух лет.

«Наконец-то выстроилась определённая линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для всего необходимо время. Могу сказать одно: решение направлено в лиги и клубы. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить всё с командами. Я полностью за такой подход», — сказал он.

Напомним, Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить