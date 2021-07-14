Колосков высказался по поводу проекта реформ российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о возможной реформе лиг в российском футболе.

«Тема реформ не нова. Президент РФС уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Всё это приведёт к повышению мастерства российских игроков. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По словам почётного президента РФС, тема с реформами обсуждалась в течение последних двух лет.

«Наконец-то выстроилась определённая линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для всего необходимо время. Могу сказать одно: решение направлено в лиги и клубы. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить всё с командами. Я полностью за такой подход», — сказал он.

Напомним, Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.