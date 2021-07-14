Поздняков: Медведева справится с ролью посла сборной России, поддерживая спортсменов на расстоянии
- Reuters
«Ситуация такова, что в Токио минимизированы возможности проведения дополнительных торжественных мероприятий. Здоровье спортсменов превыше всего, и протоколы безопасности накладывают большое количество ограничений. Уверен, что Медведева справится с ролью посла сборной России, поддерживая спортсменов на расстоянии», — цитирует Позднякова пресс-служба Олимпийского комитета России.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.