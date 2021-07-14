Георгий Черданцев прокомментировал победу сборной Италии на Евро-2020

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Футбольный аналитик, эксперт и комментатор Георгий Черданцев оценил победу итальянской сборной на чемпионате Европы по футболу.
Георгий Черданцев прокомментировал победу сборной Италии на Евро-2020
  • © REUTERS / Laurence Griffiths

Своё мнение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«В истории футбола будет написано: Италия — чемпион Европы 2020. Всё. А что там было — это уже никому не интересно. Никто не помнит подробностей финала 1988 года. Всё забывается, время стирает всё», — сказал он.

По мнению эксперта, сила командного духа у итальянцев была гораздо выше, чем у англичан.

«Они (английская сборная. — RT) проиграли финал на своём поле, при своих болельщиках с командой, общая стоимость которой £1,5 млрд... Этот чемпионат Европы вот эту вещь подтвердил — что не деньги побеждают в футболе», — сказал Черданцев.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о лучшей национальной команде на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

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