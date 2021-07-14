Георгий Черданцев оценил итоги Евро-2020

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Футбольный комментатор и аналитик Георгий Черданцев оценил итоги Евро-2020 и игру финалистов.
Георгий Черданцев оценил итоги Евро-2020
  • © REUTERS/Paul Ellis

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт высказал мнение, что в Английской премьер-лиге большую роль играет коммерция, из-за этого там всё меньше остаётся самого футбола.

«Победа итальянского футбола сегодня — это большая победа футбола. Даже заядлый любитель английского футбола понимает, что АПЛ сегодня превратилась просто в огромный, жирный такой финансовый пузырь... Люди, которые понимают суть дела, они понимают, что футбол — это всё-таки игра в мяч ногами, а не в мешки с деньгами», — сказал эксперт.

Комментатор считает победу Италии своеобразным возвращением футбола к исконности.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о лучшей национальной команде на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

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