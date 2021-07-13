В комитете по этике РФС подтвердили рассмотрение дела судьи Шимарыгина

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что дело пойманного на игре на ставках арбитра Александра Шимарыгина будет рассмотрено до 25 июля.

«Думаю, в течение десяти дней мы проведём заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», — цитирует Андреева ТАСС.

В прошлом сезоне рефери работал на 14 матчах Футбольной национальной лиги в качестве главного судьи.

Ранее сообщалось, что российского судью поймали на игре на ставках. Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.