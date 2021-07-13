В комитете по этике РФС подтвердили рассмотрение дела судьи Шимарыгина
«Думаю, в течение десяти дней мы проведём заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», — цитирует Андреева ТАСС.
В прошлом сезоне рефери работал на 14 матчах Футбольной национальной лиги в качестве главного судьи.
Ранее сообщалось, что российского судью поймали на игре на ставках. Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.