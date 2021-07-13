В комитете по этике РФС подтвердили рассмотрение дела судьи Шимарыгина

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что дело пойманного на игре на ставках арбитра Александра Шимарыгина будет рассмотрено до 25 июля.

«Думаю, в течение десяти дней мы проведём заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», — цитирует Андреева ТАСС.

В прошлом сезоне рефери работал на 14 матчах Футбольной национальной лиги в качестве главного судьи.

Ранее сообщалось, что российского судью поймали на игре на ставках. Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

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