Винер-Усманова назвала Путина любимцем всех женщин мира

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о спортивных данных президента России Владимира Путина.
Винер-Усманова назвала Путина любимцем всех женщин мира
  • РИА Новости

«Основой всегда являются физкультура и спорт. Посмотрите на нашего президента — мачо, любимец всех женщин всего мира, особенно итальянок. Они лучшего мужчины себе не могут и представить», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Она отметила, что российский лидер всё успевает с учётом занятий хоккеем, плаванием и борьбой.

«Поэтому и успевает, потому что с самого начала есть спортивная направленность», — добавила Винер-Усманова.

Она также подчеркнула, что Путин поставил задачу, чтобы 70% населения занимались спортом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о влиянии Кремля на российский футбол.

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