Винер-Усманова назвала Путина любимцем всех женщин мира
- РИА Новости
«Основой всегда являются физкультура и спорт. Посмотрите на нашего президента — мачо, любимец всех женщин всего мира, особенно итальянок. Они лучшего мужчины себе не могут и представить», — цитирует Винер-Усманову Sport24.
Она отметила, что российский лидер всё успевает с учётом занятий хоккеем, плаванием и борьбой.
«Поэтому и успевает, потому что с самого начала есть спортивная направленность», — добавила Винер-Усманова.
Она также подчеркнула, что Путин поставил задачу, чтобы 70% населения занимались спортом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о влиянии Кремля на российский футбол.