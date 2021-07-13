Азмун: не расстроился из-за того, что Дзюба обошёл меня в гонке бомбардиров

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, как отреагировал на то, что его партнёр по команде Артём Дзюба в минувшем сезоне обогнал его в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, Дзюба заслужил этого, раз ему всё же удалось стать лучшим бомбардиром. При этом он подчеркнул, что порадовался бы за любого одноклубника.

«Может, кто-то подумал, что я расстроился. Но на самом деле ничего подобного нет. Артём — мой друг, а я всегда буду радоваться, когда друзья чего-то добиваются. Кстати, я даже матч с «Тамбовом» не смотрел. Проснулся, увидел, что Дзюба забил четыре гола, и порадовался за него. Конечно же, поздравил», — цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Дзюба забил 20 мячей и стал лучшим бомбардиром РПЛ, а Азмун занял в списке голеадоров второе место с 19 результативными ударами.

Ранее в «Зените» высказались о проекте реформы РПЛ от РФС.