Азмун: не расстроился из-за того, что Дзюба обошёл меня в гонке бомбардиров
- РИА Новости
По его мнению, Дзюба заслужил этого, раз ему всё же удалось стать лучшим бомбардиром. При этом он подчеркнул, что порадовался бы за любого одноклубника.
«Может, кто-то подумал, что я расстроился. Но на самом деле ничего подобного нет. Артём — мой друг, а я всегда буду радоваться, когда друзья чего-то добиваются. Кстати, я даже матч с «Тамбовом» не смотрел. Проснулся, увидел, что Дзюба забил четыре гола, и порадовался за него. Конечно же, поздравил», — цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Дзюба забил 20 мячей и стал лучшим бомбардиром РПЛ, а Азмун занял в списке голеадоров второе место с 19 результативными ударами.
Ранее в «Зените» высказались о проекте реформы РПЛ от РФС.