Гасанова победила Гавличкович и вышла во второй круг турнира WTA в Праге

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу над Люси Гавличкович из Чехии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
Гасанова победила Гавличкович и вышла во второй круг турнира WTA в Праге
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Во втором круге турнира Гасанова сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.

Ранее сообщалось, что Вихлянцева победила Завацкую и вышла во второй круг турнира WTA в Лозанне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить