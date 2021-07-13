Гасанова победила Гавличкович и вышла во второй круг турнира WTA в Праге
Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу над Люси Гавличкович из Чехии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Во втором круге турнира Гасанова сыграет с бельгийкой Гретье Миннен.
Ранее сообщалось, что Вихлянцева победила Завацкую и вышла во второй круг турнира WTA в Лозанне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»