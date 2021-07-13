Гасанова победила Гавличкович и вышла во второй круг турнира WTA в Праге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу над Люси Гавличкович из Чехии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

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