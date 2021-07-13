Селюк: мы сами убиваем своих футболистов лимитом на легионеров

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о влиянии лимита на легионеров на российский футбол.

«Я считаю, что мы сами убиваем своих футболистов лимитом на легионеров. Даже сейчас — увеличили квоту в заявке до 28 человек, но не дали ни одного иностранца добавить. Было 17, сейчас уже 20. Просто 20 россиян плюс молодёжь из U19 ещё 20 человек должно быть. Итого 40 россиян в каждой команде. Где столько взять? Тут 11 человек в сборную-то найти не могут. Получается, что только 640 человек в РПЛ должно быть! От этого страдает тренировочный процесс. Сейчас будут набирать просто чтобы набрать, для галочки. Будут все такие молодые и что? Ничего хорошего», — приводит слова Селюка Sport24.

Он отметил, что если убрать лимит на легионеров, то часть российской молодёжи поедет играть в Европу.

«Они готовы будут играть за две-три тысячи, а сейчас никто не хочет идти. Все имеют российский паспорт, спокойно сидят на скамейке и получают деньги. К сожалению для российского футбола», — добавил агент.

В настоящее время в заявке каждого клуба Российской премьер-лиги на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее Валерий Непомнящий объяснил, почему сложно отменить лимит на легионеров в РПЛ.