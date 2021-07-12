Шварц оценил дебют Бальбуэна за московское «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказал мнение о дебютном выступлении парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна в контрольном матче с пражской «Спартой».
Шварц оценил дебют Бальбуэна за московское «Динамо»

«Прежде всего хочу поздравить его с первой игрой за нас. Он тренируется с нами всего три дня, и, конечно, ему было непросто. Со своей стороны хочу сказать, что дебют удался», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

29-летний защитник перешёл в «Динамо» из лондонского «Вест Хэм Юнайтед», за который он провёл 62 матча и забил три мяча.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля — «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что Алекс Крал вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить