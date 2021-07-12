Шварц оценил дебют Бальбуэна за московское «Динамо»
«Прежде всего хочу поздравить его с первой игрой за нас. Он тренируется с нами всего три дня, и, конечно, ему было непросто. Со своей стороны хочу сказать, что дебют удался», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.
29-летний защитник перешёл в «Динамо» из лондонского «Вест Хэм Юнайтед», за который он провёл 62 матча и забил три мяча.
Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля — «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что Алекс Крал вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020.