Шварц оценил дебют Бальбуэна за московское «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказал мнение о дебютном выступлении парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна в контрольном матче с пражской «Спартой».

«Прежде всего хочу поздравить его с первой игрой за нас. Он тренируется с нами всего три дня, и, конечно, ему было непросто. Со своей стороны хочу сказать, что дебют удался», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

29-летний защитник перешёл в «Динамо» из лондонского «Вест Хэм Юнайтед», за который он провёл 62 матча и забил три мяча.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля — «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что Алекс Крал вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020.