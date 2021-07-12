Агент Лёва отреагировал на слухи о возможной работе тренера в сборной России

Харун Арслан, агент немецкого специалиста Йоахима Лёва, прокомментировал информацию о возможном его назначении главным тренером сборной России по футболу.

«Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лёв возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи», — приводит слова Арслана Sport24.

61-летний Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством бундестим выиграла чемпионат мира 2014 года, завоевала серебро Евро-2008 и бронзу в 2012 и 2016 годах.

Ранее Игорь Акинфеев заявил, что ему безразлично, кто возглавит сборную России.