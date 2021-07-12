Акинфеев заявил, что ему безразлично, кто возглавит сборную России

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Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказал мнение о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной команды.
Акинфеев заявил, что ему безразлично, кто возглавит сборную России
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Честно признаюсь: мне вообще всё равно, кто там будет, — россиянин, иностранец… Мне в сборной России не выступать уже», — заявил Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

До последнего времени наставником сборной России был Станислав Черчесов. Он возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Акинфеев прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера.

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