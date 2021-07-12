Акинфеев прокомментировал отставку Черчесова из сборной России

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Наверное, это такой жизненный цикл. Так всегда происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, для меня уже практически нет никакой неожиданности никогда. Он был в сборной практически пять лет. За пять лет что-то сделал, что-то нет. Руководители приняли вот такое решение. Что тут комментировать? Что мне на это реагировать по большому счёту? Меня в национальной команде уже нет», — заявил Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ.