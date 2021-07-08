Колосков считает, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Работа Черчесова — целая история. Он запомнится как успешный тренер. Команда, которую он возглавлял, вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу. Для меня отставка не стала какой-то сногсшибательной новостью. Последние несколько недель только об этом и говорили. В РФС явно не сгоряча решали, а, очевидно, встретившись с Черчесовым. После этого было принято решение», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Он объяснил, почему после поддержки Черчесова техкомом РФС было принято решение о его отставке.

«Смысл технического комитета — не выносить приговор. Они должны детально разобраться в правильности подготовки, в выборе состава на каждый матч. Дюков знал об этом, принял к сведению, но окончательное решение принимает он», — добавил Колосков.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.