Колосков считает, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Колосков считает, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ
  • РИА Новости

«Работа Черчесова — целая история. Он запомнится как успешный тренер. Команда, которую он возглавлял, вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу. Для меня отставка не стала какой-то сногсшибательной новостью. Последние несколько недель только об этом и говорили. В РФС явно не сгоряча решали, а, очевидно, встретившись с Черчесовым. После этого было принято решение», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Он объяснил, почему после поддержки Черчесова техкомом РФС было принято решение о его отставке.

«Смысл технического комитета — не выносить приговор. Они должны детально разобраться в правильности подготовки, в выборе состава на каждый матч. Дюков знал об этом, принял к сведению, но окончательное решение принимает он», — добавил Колосков.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить