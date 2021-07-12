Акинфеев высказался о переходе Лунёва в «Байер»

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход Андрея Лунёва из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».
Акинфеев высказался о переходе Лунёва в «Байер»
  • РИА Новости

«За Андрея я только рад. В России у него было всё — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится. Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и всё остальное. Если там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у вратаря «Байера», — заявил Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

29-летний Лунёв играл за «Зенит» с 2017 года. На его счету 118 матчей, в 47 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев поддержал переход Лунёва в «Байер».

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