Малафеев поддержал переход Лунёва в «Байер»

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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».
Малафеев поддержал переход Лунёва в «Байер»
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Считаю, что Лунёв поступил абсолютно правильно для себя и своей цели. Он ушёл не просто в европейский клуб, который стабильно попадает в топ-5 своего чемпионата, а ушёл туда с целью развиваться и бороться за место в составе большой европейской команды. Таким образом, он сделал большой шаг вперёд в своей футбольной карьере. Безусловно, я поздравляю и сторону игрока, и наш российский футбол в частности, с появлением ещё одного отечественного футболиста в топ-чемпионате. Что касается перспектив Андрея в «Байере», то всё в его руках. Желаю ему добиться своей цели, показать своё мастерство, найти себя в новой команде и закрепиться в её составе», — цитирует Малафеева Sport24.

29-летний вратарь перешёл в «Байер» из «Зенита» на правах свободного агента.

Ранее Габулов раскритиковал политику «Зенита» в отношении российских игроков после ухода Лунёва.

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