Габулов раскритиковал политику «Зенита» в отношении российских игроков после ухода Лунёва

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России по футболу Владимир Габулов оценил переход вратаря Андрея Лунева из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».

«Лунёв успел восстановиться и набрал неплохую форму, выиграл чемпионский титул с «Зенитом». Не согласен, что этот трансфер — удивительный. Да, ему не хватило кондиций, чтобы побороться за место в сборной на Евро-2020, но его квалификация позволяет рассчитывать на интерес клуба из топового европейского чемпионата. Важно закрепиться в клубе и выиграть конкуренцию, чтобы стать основным голкипером. У Андрея есть все шансы для этого: школа, возраст, квалификация, мастерство и, самое главное, ментальность — также опыт выступления в Лиге чемпионов и сборной России. Всё зависит от того, насколько быстро Лунев адаптируется к жизни в Европе, к абсолютно другому подходу в тренировках. Не думаю, что Андрея брали, чтобы он сидел на скамейке», — цитирует Габулова Sport24.

Также бывший вратарь раскритиковал политику «Зенита» в отношении российских футболистов.

«В последние два-три года мне сложно понять политику «Зенита» относительно российских футболистов. У клуба нет стратегии трансферов россиян. Для «Зенита» уход Лунева — это потеря. Я не знаю, чья была инициатива не продлевать контракт, но Андрей принял правильное решение для собственного прогресса. А «Зенит», я думаю, будет усиливать вратарскую линию в межсезонье», — добавил Габулов.

Лунёв подписал двухлетний контракт с «Байером». перейдя на правах свободного агента.

Ранее первый тренер Лунёва допустил, что россиянин сможет стать основным вратарём «Байера».