Первый тренер Лунёва считает, что россиянин сможет стать основным вратарём «Байера»

Первый тренер российского вратаря Андрея Лунёва Дмитрий Гуленков прокомментировал переход воспитанника из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».

«Андрей этого хотел и об этом мечтал. Я могу сказать лишь одно: Черчесов ошибся с выбором вратарей на Евро-2020. Лунев был бы лучше — сто процентов. Желаю Андрюхе удачи! «Байер» — хороший вызов для него. Думаю, он ни с кем даже не советовался, потому что для меня это была такая же неожиданная новость, как для Перескокова и многих других. Я не особо следил за немецким чемпионатом, но более чем уверен, что Лунёв может выиграть конкуренцию у Градецки и стать основным вратарем немецкого клуба», — цитирует тренера Sport24.

Лунёв перешёл в «Байер» на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В настоящее время основным вратарём клуба является финский голкипер Лукаш Градецки.

Ранее «Зенит» пожелал удачи Лунёву в новом клубе.