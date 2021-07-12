Кузяев — о целях «Зенита» на сезон: они у нас всегда максимальные

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Они у нас всегда максимальные: постараемся снова защитить чемпионский титул, поборемся за Кубок России и в Лиге чемпионов, надеюсь, выступим получше. И конечно, ближайшая цель — взять Суперкубок», — приводит слова Кузяева Sport24.

Он отметил, что команда имеет высокую мотивацию на матч за Суперкубок с Локомотивом и хочет завоевать этот трофей.

«РПЛ? Мы почувствовали вкус победы, и теперь уже не хочется заканчивать сезон на любом другом месте, кроме первого. Мы уже к этому привыкли. Хотим войти в историю, чтобы было что рассказать детям и внукам. Это принципиально важный момент», — добавил Кузяев.

Матч за Суперкубок России запланирован на 17 июля.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Зенит» первый матч проведёт 24 июля, на выезде сыграв с «Химками».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России.