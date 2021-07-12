В России запустили тематическую мультимедийную платформу для продвижения MMA

Короткая ссылка
В России запустили тематическую мультимедийную платформу для продвижения смешанных единоборств MMA.РФ.
В России запустили тематическую мультимедийную платформу для продвижения MMA
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун отметил уникальность платформы.

«Мы высоко оцениваем инициативу ММА.РФ и гордимся, что европейские чемпионаты IMMAF обретут большую популярность в России с помощью данной платформы», — заявил Браун.

Он отметил, что платформа имеет огромный потенциал и предоставляет универсальный доступ участникам и фанатам к спортивному контенту, информации и другим всевозможным ресурсам и сервисам.

Функционал онлайн-платформы будет включать контроль регистрации спортсменов на турниры, лицензирование, автоматизацию проведения всех соревнований по смешанным единоборствам в России с внедрением новых технологий в спорте.

Кроме того, проект направлен на создание мультиформатного образовательного контента для информирования аудитории о новостях и событиях в мире MMA.

Все авторизованные пользователи смогут взаимодействовать друг с другом и размещать контент в общем доступе. Остальные смогут им делиться, голосовать и продвигать рейтинг. Также будет возможность вступать в клубы, регистрироваться и подавать документы на соревнования. На платформе будут размещены страницы организаций, клубов, данные о соревнованиях и статистике. Вся информация будет регулярно обновляться. 

Ранее сообщалось, что глава Союза MMA России Радмир Габдуллин будет рекомендован на пост вице-президента IMMAF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить