В России запустили тематическую мультимедийную платформу для продвижения MMA

В России запустили тематическую мультимедийную платформу для продвижения смешанных единоборств MMA.РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун отметил уникальность платформы.

«Мы высоко оцениваем инициативу ММА.РФ и гордимся, что европейские чемпионаты IMMAF обретут большую популярность в России с помощью данной платформы», — заявил Браун.

Он отметил, что платформа имеет огромный потенциал и предоставляет универсальный доступ участникам и фанатам к спортивному контенту, информации и другим всевозможным ресурсам и сервисам.

Функционал онлайн-платформы будет включать контроль регистрации спортсменов на турниры, лицензирование, автоматизацию проведения всех соревнований по смешанным единоборствам в России с внедрением новых технологий в спорте.

Кроме того, проект направлен на создание мультиформатного образовательного контента для информирования аудитории о новостях и событиях в мире MMA.

Все авторизованные пользователи смогут взаимодействовать друг с другом и размещать контент в общем доступе. Остальные смогут им делиться, голосовать и продвигать рейтинг. Также будет возможность вступать в клубы, регистрироваться и подавать документы на соревнования. На платформе будут размещены страницы организаций, клубов, данные о соревнованиях и статистике. Вся информация будет регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что глава Союза MMA России Радмир Габдуллин будет рекомендован на пост вице-президента IMMAF.