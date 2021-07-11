СМИ: УЕФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата Европы
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press. По информации издания, УЕФА может расширить число участников до 32, чтобы упростить систему выхода команд в плей-офф соревнования.
Увеличение количества стран — участниц Евро повлечёт за собой изменения в системе отбора на турнир. Существует вероятность, что отдельный отборочный турнир будет упразднён, а его место может занять Лига наций.
Начиная с Евро-2016 в финальных стадиях чемпионата Европы по футболу участвуют 24 сборные.
Ранее в УЕФА выразили благодарность Санкт-Петербургу за проведение матчей Евро-2020.