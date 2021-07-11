СМИ: УЕФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы.

Об этом сообщает Associated Press. По информации издания, УЕФА может расширить число участников до 32, чтобы упростить систему выхода команд в плей-офф соревнования.

Увеличение количества стран — участниц Евро повлечёт за собой изменения в системе отбора на турнир. Существует вероятность, что отдельный отборочный турнир будет упразднён, а его место может занять Лига наций.

Начиная с Евро-2016 в финальных стадиях чемпионата Европы по футболу участвуют 24 сборные.

Ранее в УЕФА выразили благодарность Санкт-Петербургу за проведение матчей Евро-2020.