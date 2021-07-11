СМИ: УЕФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы.
СМИ: УЕФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата Европы
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press. По информации издания, УЕФА может расширить число участников до 32, чтобы упростить систему выхода команд в плей-офф соревнования.

Увеличение количества стран — участниц Евро повлечёт за собой изменения в системе отбора на турнир. Существует вероятность, что отдельный отборочный турнир будет упразднён, а его место может занять Лига наций.

Начиная с Евро-2016 в финальных стадиях чемпионата Европы по футболу участвуют 24 сборные.

Ранее в УЕФА выразили благодарность Санкт-Петербургу за проведение матчей Евро-2020.

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