Жуков допустил, что в финале Евро-2020 будет серия пенальти

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что победитель Евро-2020 может определиться в серии послематчевых пенальти.

«Мне почему-то больше нравится сборная Италии. Прогноз строить нереально трудно, может быть всё что угодно. Думаю, силы команд примерно равны, однако мне кажется, что англичане больше будут атаковать, а итальянцы забьют гол на контратаке. Не исключаю, что будет серия пенальти», — цитирует Жукова ТАСС.

Финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 мск.

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