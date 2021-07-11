Сёмин рассказал, в чём заключается сила сборной Англии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от финального матча чемпионата Европы по футболу Италия — Англия.

«У меня ожидание хорошего и интересного футбола. Предсказать победителя очень сложно, поскольку играют две равные команды. Англичане с каждым матчем играют всё лучше и лучше. У них есть большое преимущество — свои трибуны и свой стадион. Сила сборной Англии — хорошая оборона, причём не только защитников, но и всей команды. Они успевают перестраиваться, отходить за линию мяча, очень плотно оборонять свои зоны. Мне кажется, что перед матчем все в равном положении. У англичан было на один день меньше времени на восстановление. В целом же у всех равные условия для того, чтобы подойти к этой игре в лучших кондициях», — сказал Сёмин в интервью каналу «Матч ТВ».

Сборные Италии и Англии выйдут на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне 11 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее экс-футболист «Ромы» рассказал, что поможет Кьеллини и Бонуччи сдержать Англию в финале Евро-2020.