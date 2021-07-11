Вратарь «Рубина» Дюпин высказался об уходе Черчесова с должности главного тренера сборной России

Вратарь казанского «Рубина» и сборной России по футболу Юрий Дюпин прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды страны.

«Спасибо Станиславу Черчесову за то, что вызвал меня в сборную. Довелось побывать на Евро — большое дело. Если бы он не вызвал, то, наверное, я бы и не оказался бы на таком крупном турнире. Спасибо ему за доверие, рад был находиться в сборной России. Для меня это новые эмоции, новые ощущения, новый опыт, новые знакомства. У меня только слова благодарности», — сказал Дюпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 года по 2021-й. На Евро-2020 команда под его руководством не сумела выйти в плей-офф турнира, набрав три очка в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что Точилин назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера сборной России.