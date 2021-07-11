Точилин назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера сборной России

Бывший главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин назвал экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева наиболее подходящим специалистом на вакантный пост главного тренера сборной России.

«Из россиян те кандидаты, которые есть, востребованы в своих клубах. Сами они вряд ли бросят свои команды, где всё идёт более-менее удачно, и окунутся в проблемы сборной. Если же говорить об иностранцах, то называют Виллаш-Боаша, которому знаком наш чемпионат. Тедеско начинают в сборную лоббировать. Наш российский футбол очень зависим от разного рода лоббистов, которые хотят иметь свои интересы. Кто должен встать у руля сборной? Среди тех, кто сейчас свободен, Бердыев. С его опытом и знаниями он всё равно в тренде. Не думаю, что для него будет проблемой приступить к тренировочному процессу. Тем более что в сборной постоянного тренировочного процесса нет. Потому, по мне, Бердыев — это идеальная кандидатура», — цитирует Точилина euro-football.ru.

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