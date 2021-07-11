Оргкомитет Олимпиады: Игры в Токио могут стать моделью проведения соревнований в пандемию

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Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что летние Олимпийские игры в Японии станут моделью для проведения соревнований во время пандемии.
Оргкомитет Олимпиады: Игры в Токио могут стать моделью проведения соревнований в пандемию
  • Reuters

«Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут во время пандемии, и Япония послужит моделью того, как это делается», — цитирует Муто Reuters.

Он также заявил, что спортсменам не придётся соревноваться на пустых стадионах, потому что на трибунах будут присутствовать официальные лица и журналисты.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.

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