Оргкомитет Олимпиады: Игры в Токио могут стать моделью проведения соревнований в пандемию
- Reuters
«Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут во время пандемии, и Япония послужит моделью того, как это делается», — цитирует Муто Reuters.
Он также заявил, что спортсменам не придётся соревноваться на пустых стадионах, потому что на трибунах будут присутствовать официальные лица и журналисты.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.