Судьи отдали Порье победу в первом раунде боя с Макгрегором

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Стали известны оценки судей за первый раунд главного боя на турнире UFC 256 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Судьи отдали Порье победу в первом раунде боя с Макгрегором
  • Reuters

Как сообщает журналист Чисанга Малата в своём Twitter, двое судей отдали победу Порье со счётом 10:8, а третий — со счётом 10:9.

Поединок был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Первый бой между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором поединке, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.

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