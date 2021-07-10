Мишин высказался о своём вкладе в фигурное катание после присуждения ISU Skating Awards

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Известный российский тренер Алексей Мишин прокомментировал присуждение ему премии ISU Skating Awards в номинации «За достижения в карьере».

«Моя жизнь не только из тренерства состоит. Я работаю профессором в университете и учу будущих тренеров. Ну и на телевидении вы могли видеть мои изобретения, которые помогают фигуристам улучшать навыки координации. Это моё золото в фигурном катании. Скажу в шутку: работа тренера — это единственное, что у меня хорошо получается. Моя жизнь очень сбалансирована. И я хочу, чтобы она не становилась хуже», — сказал Мишин на онлайн-церемонии награждения.

Мишин тренировал олимпийских чемпионов Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. В настоящее время под его руководством занимается чемпионка мира Елизавета Туктамышева. 80-летний специалист является автором ряда научных работ о фигурном катании.

Ранее сообщалось, что Мишин и Москвина получили премию ISU Skating Awards за достижения в карьере.

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