Энберт рассказал, что до сих пор боится уронить Медведеву

Бронзовый призёр чемпионата мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился впечатлениями от выступлений в дуэте с Евгенией Медведевой в рамках ледового шоу.

«Мы с Евгенией встретились в мае. И сейчас вы увидели, что происходит к июлю. Может, к августу добавится что-то ещё. А может, ничего меняться не будет. Уверен, что мы сможем делать что-то сложнее. Но ведь важна и художественная составляющая спектакля. Допустим, мы с Женей выучили какие-то поддержки, но они просто сюда не подошли», — приводит слова Энберта Sport24.

Он также ответил, боялся ли он уронить Медведеву на первых совместных тренировках.

«До сих пор боюсь. Очень ответственно выполняю все элементы», — добавил фигурист.

32-летний Энберт завершил спортивную карьеру в 2020 году. В разное время он выступал с четырьмя различными партнёршами, но наибольшего успеха добился в дуэте с Натальей Забияко, с которой завоевал бронзовые награды чемпионата мира, чемпионата Европы и командного чемпионата мира, а также выиграл два этапа серии Гран-при и четыре «Челленджера».

Ранее сообщалось, что Медведева поделилась впечатлениями от дебюта в парном катании.