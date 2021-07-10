Мишин и Москвина получили премию ISU Skating Awards за достижения в карьере

Короткая ссылка
Известные российские тренеры Алексей Мишин и Тамара Москвина были удостоены премии ISU Skating Awards в номинации «За достижения в карьере».
Мишин и Москвина получили премию ISU Skating Awards за достижения в карьере
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира 1969 года. После завершения карьеры они стали тренерами.

Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевым, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе, а сейчас является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Мишин тренировал олимпийских чемпионов Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. В настоящее время под его руководством занимается чемпионка мира Елизавета Туктамышева. 80-летний специалист является автором ряда научных работ о фигурном катании.

Награда «За достижения в карьере» также была присуждена британцам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину, являющимся олимпийскими чемпионами 1984 года и четырёхкратными чемпионами Европы в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить