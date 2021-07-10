Мишин и Москвина получили премию ISU Skating Awards за достижения в карьере
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Об этом сообщает пресс-служба ISU.
Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира 1969 года. После завершения карьеры они стали тренерами.
Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевым, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе, а сейчас является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Мишин тренировал олимпийских чемпионов Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. В настоящее время под его руководством занимается чемпионка мира Елизавета Туктамышева. 80-летний специалист является автором ряда научных работ о фигурном катании.
Награда «За достижения в карьере» также была присуждена британцам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину, являющимся олимпийскими чемпионами 1984 года и четырёхкратными чемпионами Европы в танцах на льду.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры.