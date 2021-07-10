СМИ: Голкпер «Краснодара» Сафонов избежал серьёзной травмы
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Как сообщает Sport24, 22-летний голкипер с высокой долей вероятности сумеет до старта сезона Российской премьер-лиги восстановиться от полученного повреждения.
На 20-й минуте матча с «Нюрнбергом» Сафонов, сыграв на выходе в своей штрафной площадке, столкнулся сразу с несколькими футболистами команды соперника и не сумел продолжить встречу.
Сезон РПЛ стартует 23 июля. «Краснодар» в первом матче, запланированном на 25 июля, сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».
Ранее сообщалось, что «Байер» подтвердил подписание контракта с Андреем Лунёвым.