СМИ: Голкпер «Краснодара» Сафонов избежал серьёзной травмы

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Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов избежал серьёзной травмы после столкновения с игроками немецкого «Нюрнберга» во время контрольного матча команд.
СМИ: Голкпер «Краснодара» Сафонов избежал серьёзной травмы
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как сообщает Sport24, 22-летний голкипер с высокой долей вероятности сумеет до старта сезона Российской премьер-лиги восстановиться от полученного повреждения.

На 20-й минуте матча с «Нюрнбергом» Сафонов, сыграв на выходе в своей штрафной площадке, столкнулся сразу с несколькими футболистами команды соперника и не сумел продолжить встречу.

Сезон РПЛ стартует 23 июля. «Краснодар» в первом матче, запланированном на 25 июля, сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Байер» подтвердил подписание контракта с Андреем Лунёвым.

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