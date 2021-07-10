Витория отреагировал на слухи о привлечении Промеса к уголовной ответственности в Голландии

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о появившейся информации о том, что прокуратура Амстердама хочет привлечь голландского форварда красно-белых Квинси Промеса к уголовной ответственности.

«О подобном я хотел бы говорить, имея большее количество фактов. Скажу лишь, что Квинси вернулся в команду и первые тренировки он провёл великолепно. Надеюсь, что он дальше будет только прибавлять в игре. Думаю, что клуб со своей стороны окажет помощь, чтобы решить его проблемы», — цитирует Виторию Sport24.

Промес может быть привлечён к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений двоюродному брату летом 2020 года.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали слухи о расследовании по делу Промеса.