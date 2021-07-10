Источник: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Байера» Та

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Защитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии по футболу Жонатан Та может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Источник: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Байера» Та
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Альберт Вайсс на своей странице в Twitter. По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста также заинтересован лондонский «Арсенал», который готов заплатить за трансфер немца € 20 млн.

В прошлом сезоне Та принял участие в 27 матчах чемпионата Германии и забил один мяч. На его счету также 13 встреч за национальную команду Германии. 

Ранее первый тренер Лунёва допустил, что россиянин сможет стать основным вратарём «Байера».

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