Источник: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Байера» Та

Защитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии по футболу Жонатан Та может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает журналист Альберт Вайсс на своей странице в Twitter. По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста также заинтересован лондонский «Арсенал», который готов заплатить за трансфер немца € 20 млн.

В прошлом сезоне Та принял участие в 27 матчах чемпионата Германии и забил один мяч. На его счету также 13 встреч за национальную команду Германии.

Ранее первый тренер Лунёва допустил, что россиянин сможет стать основным вратарём «Байера».