Стало известно, когда Кокорин встретится с новым тренером «Фиорентины»

Стало известно, когда российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин встретится с новым тренером команды Винченцо Итальяно.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-атташе «Фиорентина», первая встреча с со специалистом должна произойти 11 июля.

Отмечается, что Кокорин вышел из отпуска на два дня раньше своих одноклубников и пытается произвести впечатление на нового тренера.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» минувшей зимой. С тех пор он провёл за итальянскую команду четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ.