Стало известно, когда Кокорин встретится с новым тренером «Фиорентины»
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Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-атташе «Фиорентина», первая встреча с со специалистом должна произойти 11 июля.
Отмечается, что Кокорин вышел из отпуска на два дня раньше своих одноклубников и пытается произвести впечатление на нового тренера.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» минувшей зимой. С тех пор он провёл за итальянскую команду четыре матча и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ.