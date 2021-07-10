Стало известно, когда Кокорин встретится с новым тренером «Фиорентины»

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Стало известно, когда российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин встретится с новым тренером команды Винченцо Итальяно.
Стало известно, когда Кокорин встретится с новым тренером «Фиорентины»
  • © acffiorentina
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Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-атташе «Фиорентина», первая встреча с со специалистом должна произойти 11 июля.

Отмечается, что Кокорин вышел из отпуска на два дня раньше своих одноклубников и пытается произвести впечатление на нового тренера. 

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» минувшей зимой. С тех пор он провёл за итальянскую команду четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ.

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