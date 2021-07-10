Футболист «Фиорентины» Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что бывший нападающий команды Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место в Российской премьер-лиге.
Футболист «Фиорентины» Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari/AFLO

«Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль», — цитирует Фетисова Sport24

Кокорин стал игроком «Спартака» летом прошлого года и провёл за команду восемь матчей, забил два мяча и отдал столько же результативных передач. Зимой он перешёл в итальянскую «Фиорентину».

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту».

Ранее сообщалось, что «Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ.

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