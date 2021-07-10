Футболист «Фиорентины» Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ
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- © Maurizio Borsari/AFLO
«Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль», — цитирует Фетисова Sport24.
Кокорин стал игроком «Спартака» летом прошлого года и провёл за команду восемь матчей, забил два мяча и отдал столько же результативных передач. Зимой он перешёл в итальянскую «Фиорентину».
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту».
Ранее сообщалось, что «Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ.