«Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ

Футболисты и работники московского «Спартака» получили серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам выступления в прошлом сезоне.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что церемония вручения состоялась на базе клуба в Тушине, а награждали руководство, игроков, тренерский, административный и медицинский штабы президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту».

Ранее бывший консультант «Спартака» итальянский агент Франко Камоцци высказался о подписании полноценного контракта между московским клубом и полузащитником Виктором Мозесом.