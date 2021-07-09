Камоцци: когда предложил Мозеса «Спартаку», в ответ высказывали много сомнений

Бывший консультант «Спартака» итальянский агент Франко Камоцци высказался о подписании полноценного контракта между московским клубом и полузащитником Виктором Мозесом.

«Я очень счастлив, что Мозес подписал контракт. Когда я предложил его кандидатуру «Спартаку», много раз слышал в ответ: «Ты уверен насчёт Мозеса?» Виктор своей игрой в РПЛ доказал, что я был уверен в нём! Очень рад, что у него всё получилось и он продолжит помогать «Спартаку», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

30-летний нигериец выступал в составе красно-белых на правах аренды с осени прошлого года. В сезоне-2020/21 он провёл 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

2 июля «Спартак» договорился с «Челси» о полноценном переходе Мозеса. Соглашение с игроком подписано на два года.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали слухи о расследовании по делу Квинси Промеса.