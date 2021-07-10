Стала известна заявка «Спартака» на Кубок Париматч Премьер

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил заявку команды на предсезонный товарищеский турнир — Кубок Париматч Премьер.

Как сообщает «Матч ТВ», заявка выглядит следующим образом:

Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Самюэль Жиго, Илья Гапонов, Лукас Айртон, Руслан Литвинов, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Йоррит Хендрикс, Квинси Промес, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Резиуан Мирзов, Наиль Умяров, Максим Глушенков, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Джордан Ларссон, Александр Соболев, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Матчи турнира пройдут с 10 по 18 июля на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки». Помимо красно-белых, в нём примут участие «Рубин», «Сочи» и «Химки».

Ранее в «Спартаке» рассказали, в каком случае Шамиль Газизов может получить серебряную медаль РПЛ.