В «Спартаке» рассказали, в каком случае Газизов может получить серебряную медаль РПЛ

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос, получит ли бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов медаль за второе место команды в Российской премьер-лиге.

«Я готов ходатайствовать перед руководством о вручении медали Шамилю Газизову в случае, если он выполнит хотя бы одно своё обещание касательно стоимости некоторых игроков и их результативности. Кого я имею в виду? Внимательные болельщики прекрасно понимают, о ком идёт речь», — цитирует Фетисова РИА Новости.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту».

Газизов проработал на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь 2020 года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа», которую занимал до перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ.