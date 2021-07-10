В «Спартаке» рассказали, в каком случае Газизов может получить серебряную медаль РПЛ
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Я готов ходатайствовать перед руководством о вручении медали Шамилю Газизову в случае, если он выполнит хотя бы одно своё обещание касательно стоимости некоторых игроков и их результативности. Кого я имею в виду? Внимательные болельщики прекрасно понимают, о ком идёт речь», — цитирует Фетисова РИА Новости.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту».
Газизов проработал на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь 2020 года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа», которую занимал до перехода в «Спартак».
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин получит медаль за второе место «Спартака» в РПЛ.