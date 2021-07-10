Тренер «Монреаля» объяснил, почему Романов сыграл всего четыре матча в Кубке Стэнли

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм объяснил, почему российский защитник команды Александр Романов провёл только четыре матча в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В плей-офф у тебя меньше времени и пространства на принятие решений. Романову, как и любому молодому игроку, требовалось осознать, что здесь иной уровень интенсивности и ответственности», — приводит слова Дюшарма сайт НХЛ.

Он отметил, что с защитником было проделано много индивидуальной работы именно над этими компонентами. Специалист подчеркнул, что увидел прогресс игрока в чтении ситуации, понимании, когда стоит сократить дистанцию с нападающим и когда нужно подключаться в атаку.

«Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее президент США Джо Байден поздравил «Тампу» со второй победой в Кубке Стэнли подряд.