Тренер «Монреаля» объяснил, почему Романов сыграл всего четыре матча в Кубке Стэнли

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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм объяснил, почему российский защитник команды Александр Романов провёл только четыре матча в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Монреаля» объяснил, почему Романов сыграл всего четыре матча в Кубке Стэнли
  • Reuters

«В плей-офф у тебя меньше времени и пространства на принятие решений. Романову, как и любому молодому игроку, требовалось осознать, что здесь иной уровень интенсивности и ответственности», — приводит слова Дюшарма сайт НХЛ.

Он отметил, что с защитником было проделано много индивидуальной работы именно над этими компонентами. Специалист подчеркнул, что увидел прогресс игрока в чтении ситуации, понимании, когда стоит сократить дистанцию с нападающим и когда нужно подключаться в атаку. 

«Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее президент США Джо Байден поздравил «Тампу» со второй победой в Кубке Стэнли подряд.

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