Байден поздравил «Тампу» со второй победой в Кубке Стэнли подряд
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«Поздравляю «Тампу» со вторым Кубком Стэнли подряд. Вы заставили город и страну гордиться», — написал Байден в Twitter.
В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.
В составе «Тампы» трофей завоевали россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.
Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что успех россиян в Кубке Стэнли важен для отечественного хоккея.