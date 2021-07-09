Байден поздравил «Тампу» со второй победой в Кубке Стэнли подряд

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Президент США Джо Байден отреагировал на вторую победу клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли подряд.
Байден поздравил «Тампу» со второй победой в Кубке Стэнли подряд
  • Reuters
  • © Douglas DeFelice

«Поздравляю «Тампу» со вторым Кубком Стэнли подряд. Вы заставили город и страну гордиться», — написал Байден в Twitter.

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

В составе «Тампы» трофей завоевали россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что успех россиян в Кубке Стэнли важен для отечественного хоккея.

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