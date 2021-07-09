Ротенберг заявил, что успех россиян в Кубке Стэнли важен для российского хоккея

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказал мнение о важности победы российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, Михаила Сергачёва и Никиты Кучерова в Кубке Стэнли.
Ротенберг заявил, что успех россиян в Кубке Стэнли важен для российского хоккея
  • Reuters
  • © Kim Klement

«Для нашего хоккея очень важно иметь таких игроков, на примере которых могут учиться молодые хоккеисты. Такие победы важны для российского хоккея, а команд, которые добивались двух чемпионств подряд, в современной истории очень мало, и это о многом говорит», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что Кучеров, Сергачёв и Василевский — это те игроки, которые всегда приезжают в сборную, отличаются своими лидерскими качествами в раздевалке.

«Все они очень сильные личности. Я думаю, что все три хоккеиста в этом смысле похожи: они являются лидерами по духу, не только на льду. Мы видим, как они друг друга поддерживают, всегда вместе и стоят друг за друга — это, конечно, показывает, что они командные игроки», — добавил Ротенберг.

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

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