Талалаев: Лунёв заслужил переход в «Байер»

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал переход бывшего вратаря петербургского «Зенита» в немецкий «Байер».
Талалаев: Лунёв заслужил переход в «Байер»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Рад, что наши игроки попадают в чемпионат такого уровня и в команды, которые ставят серьезные задачи. Лунев заслужил это и своей работой составит конкуренцию», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Он отметил, что его конкурент Лукаш Градецки является сильным вратарём, но в футболе бывает всякое. 

«Думаю, мы увидим, как Лунев потихоньку будет отвоевывать время. Будут какие-то шансы, может кубковые игры. Чем больше наших игроков будут играть в современных и интенсивных чемпионатах, тем больше шансов, что мы сможем достигать больших успехов на уровне сборных», — добавил Лунёв.

Лунёв в сезоне-2020/21 провёл в Российской премьер-лиге 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль. По окончании сезона вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

На его счету также семь матчей в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что «Байер» подтвердил подписание контракта с Лунёвым.

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